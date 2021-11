Minst tolv personer har skadats, enligt de första rapporterna.

”Jag kan bekräfta en explosion under fredagsbönen i en moské i Spin Ghar-distriktet. Dödsfall och skador har förekommit”, säger en talesperson för talibanerna till AFP.

Bombdåd i moskéer under fredagsbönen har förekommit flera gånger i Afghanistan sedan talibanerna tog makten den 15 augusti. Flera av attackerna har tillskrivits terrorgruppen IS afghanska gren, IS Khorasan.