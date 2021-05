Den största musinvasionen på årtionden plågar just nu delstaten New South Wales. Den rekordstora mängden regn under 2020 har fått populationen av möss att explodera och på bilder ser man hur marken fullständigt kryllar av djuren.

– Jag kan inte sova för jag är så paranoid, jag hör dem krypa i väggarna och i taket. Jag har hört hur vissa har blivit gnagt på i sömnen, säger lantbrukaren Kodi Brady.