Nästan 600 sjukvårdsarbetare bekräftade döda i USA

”Lost on the Frontline” heter samarbetet mellan brittiska tidningen The Guardian och Kaiser Health News, en ideell nyhetstjänst specialiserad på sjukvårdsfrågor.

Projektet syftar till att räkna, verifiera och hylla all vårdpersonal som har mist livet under coronapandemin.

Läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, vårdbiträden så väl som städare och vaktmästare och administratörer ingår i statistiken.

Publicerar dödsrunor

Under lördagen släpptes siffror med 586 namn som än så länge finns i Lost on the Frontlines databas. Hittills har 100 minnesrunor publicierats till minne av bortgångna sjukvårdare, bland dem finns en 47-årig röntgenläkare från Brooklyn, en 70-årig medarbetare på en IVA-avdelning från Rhode Island och en 58-årig sjuksköterska från Ohio.

USA:s folkhälsomyndighet, The Centers for Disease Control (CDC), har räknat till 368 dödsfall bland vårdpersonal men medger att siffran är för låg.

Information om de avlidna är hämtad från familjemedlemmar, vänner och kollegor, fackföreningar, mediarapportering med mera.

Dokumenterar arbetsförhållanden

Reportrarna på Kaiser Health News och The Guardian verifierar alla dödsfall individuellt genom att kontakta familjemedlemmar, vänner och arbetsgivare. Över ett dussin journalister och journaliststudenter ingår i projketet.

Lost on the Frontline syftar även till att dokumentera förhållandena på sjukvårdarnas arbetsplatser. Enligt Kaiser Health News uppger vårdarbetare över hela USA bland annat att brist på kommunikation har lett till att anställda inte varit medvetna om att de jobbat med personer som varit infekterade.

Dödssiffran inkluderar bara sjukvårdspersonal som kan ha varit exponerade för virus medan de vårdat patienter med covid-19. Enligt The Guardian och Kaiser Health News förväntas siffran att stiga.