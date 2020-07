Rock-ikonen Neil Young rasar mot Trump – igen

Inför USA:s nationaldag – fjärde juli – höll Trump ett tal vid foten till berget och monumentet Mount Rushmore som är ett av USA:s mest berömda och mest omstridda monument i bergsmassivet Black Hills i delstaten South Dakota.

USA:s president vid Mount Rushmore nationalmonument i Keystone, Syd-Dakota den 3 juli 2020. Foto: Saul Loeb, AFP

Som uppvärmning spelades tre klassiska Neil Young-låtar som strömmade ur högtalarna innan Trumps tal: ”Rockin' in the Free World”, ”Like a Hurricane” och ”Cowgirl in the Sand”.

Då tog Young till Twitter för att uttrycka sitt ogillande.

”Det här är INTE ok” skrev han.

Stödjer Demokraterna

Det är inte första gången Young offentligt fördömer associeringen av sin musik med Trump.

För fem år sedan använde Trump på liknande sätt ”Rockin' in the Free World” för att markera lanseringen av sin presidentkampanj.

Young har tidigare uttryckt stöd för bland annat Demokraternas före detta presidentkandidat Bernie Sanders.

Urinvånare

Saken kompliceras ytterligare av att Mount Rushmore är en amerikansk statlig nationalpark sedan slutet av 1800-talet, och amerikanska urinvånare som kallar sig Lakota Sioux-folket hävdar att området är deras.

Då skrev Ýoung ett andra tweet: ”Jag står bakom Lakota Sioux-folket, och detta är INTE ok”.

Flera rock-ikoner reagerar

Även Rolling Stones hotade förra veckan med rättsliga åtgärder mot Trumps kampanj för att han spelade deras låtar vid ett valmöte.

Även familjen till den avlidne musikern Tom Petty har nyligen gjort liknande uttalanden.