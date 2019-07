New Orleansbor förberedes på stormen Barry ska dra in natten mot lördag. Foto: Jonathan Bachman/Reuters/TT

New Orleans gör sig redo för stormen Barry

Invånarna i New Orleans rustar för att stormen Barry ska blåsa in över delstaten Louisiana under tidigast natten mot lördagen. En orkanvarning har utfärdats och massiva skyfall riskerar att få Mississippifloden att svämma över och lägga staden under vatten.

Ett undantagstillstånd råder i Louisiana sedan ett kraftigt oväder hållit invånarna i schack senaste veckan. Häftiga skyfall fick bland annat New Orleans bilvägar att mer likna sjöar. Ute på den mexikanska golfen kraftsamlar stormen Barry som antas ha vindar på 33 meter per sekund viket är över gränsen för orkan, enligt torsdagens väderprognos. Tidigast under natten mot lördag eventuellt lördagsmorgon spås Barry dra in med full kraft över Louisianas södra kust och New Orleans, rapporterar AP Inte vinden som är värsta hotet Guvernören John Bel Edwards har utlyst undantagstillstånd. Han varnar för att hårda vindar i kombination med intensiva skyfall kan leda en farlig situation med risk för att Mississippifloden svämmar över. – Det är tre sätt som kan få Louisiana att svämma över: Stormflod, högt vattenstånd och regn. Vi kommer att få alla tre, säger Edwards till amerikanske medier. Myndigheter har delat ut sandsäckar till allmänheten för att bygga skydd mot vattenmassorna och uppmanat folk att hamstra mat och förnödenheter för att klara kommande dagarna. Nationalgardet har kallats in i beredskap för att bistå vid en eventuell katastrofsituation. Enligt den amerikanske meterologin Benjamin Shott är det inte vinden som oroar mest. – Regn och översvämning kommer bli det främsta hotet med denna stormen. År 2005 ödelade Orkanen Katrina stora delar av New Orleans. Omkring 1 800 människor uppskattas ha dött i samband med händelsen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!