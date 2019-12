Nick överlevde jordbävningen – var fastklämd i tio timmar

Katastrofer kan drabba alla – en del förlorar jobbet, andra sitt hem, ytterligare andra ett älskat barn. Men hur gör man för att inte förlamas? Hur kan katastrofen vändas till en kraft?

I februari 2011 drabbades Christchurch av en svår jordbävning. 185 människor dog i en av de värsta katastrofer som drabbat landet i fredstid. Tusentals skadades.

När det hände satt Nick Walls på kontoret och pratade i telefon.

– När jag förstod att det var en jordbävning dök jag in under mitt skrivbord, eftersom det är vad vi fått lära oss i skolan, berättar han.

Sex veckor på sjukhus

Nick Walls låg fastklämd i tio timmar under det där skrivbordet, som kollapsat under trycket av taket som rasat in. Till slut lyckades räddningspersonalen lyfta ut honom. När han visar bilder på hur huset såg ut, där han satt fast på våning två, är det obegripligt att någon kom ut levande.

18 personer dog i just hans kontorshus, 70 procent av byggnaderna i centrala Christchurch förstördes.

– Jag är en logisk person, säger han. När byggnaden kollapsade kände jag efter; inga brutna ben, inget blod nånstans, så jag är nog hyfsat ok. Någon kommer att hitta oss och då kan vi åka hem. Sen var det förstås sex veckor på sjukhus däremellan, säger han och skrattar.

Går vidare

Skrattar gör han hela tiden, Nick är en positiv person. Jordbävningen är fortfarande ett trauma för många människor i Christchurch, men Nick har valt att gå vidare.

– Antingen har man lämnat Christchurch för att aldrig komma tillbaka. Eller så stannar man kvar och försöker göra staden ännu bättre – och jag är en av dem, säger han.

