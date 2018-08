Norges fiskeriminister avgick efter kritiserad Iranresa: ”Mediernas fel”

Norges fiskeriminister Per Sandberg fick avgå i måndags, efter att han rest till Iran på semester med sin iransk-norska flickvän. Han kliver även av posten som vice ordförande för Fremskrittspariet.

Anledningen är att Per Sandberg tog med sin jobbtelefon till Iran, som av Norge betraktas som ett högriskland där det finns stor risk för att norsk elektronik blir hackad. Per Sandberg hade inte heller inte anmält sin resa till statsministern Erna Solberg, något som ingår i den norska regeringens säkerhetsregler.

Statsministern: Rätt beslut

Erna Solberg sade i ett uttalande under måndagen att Per Sandberg själv bett om att få avgå, och att hon anser att hans beslut är rätt.

Händelsen har blivit mycket uppmärksammad av norska medier, som även riktat fokus mot Per Sandbergs flickvän, 28-åriga Bahareh Letnes. Deras relation blev offentlig i norska TV 2 i slutet av juli, och rapporteringen om deras relation och semesterresa till Iran har trappats upp fram till Per Sandbergs avgång.

”Det är rasism”

Flickvännen Bahareh Letnes har arbetat med relationbyggande mellan Iran och Norge och driver ett handelsföretag med kopplingar till båda länderna. Under de senaste veckorna har hon bland annat blivit kritiserad av norska Amnesty för att ha skönmålat den iranska regimen, skriver NRK.

– Jag framställs som om jag skulle vara en spion för Iran, sa hon i en intervju med Adresseavisen tidigt i augusti.

Hon nekar till att hon skulle ha kopplingar med den iranska regimen och menar att antydningar om sådana kopplingar uppstår på grund av att hon är invandrare.

– Att jag blir kallad spion, rakt ut eller att det bara antyds, är rasism, säger hon till tidningen.

– Jag har upplevt det som en ren häxjakt, skrev hon i ett meddelande till Nettavisen.

Rasande på pressträff

Efter Per Sandbergs avgång kallade paret till en presskonferens under tisdagskvällen 14 augusti, där paret beskrev mediernas uppbåd som anledningen till att Sandberg fått gå. Enligt Per Sandberg har medierna målat upp paret som en säkerhetsrisk och lämnade honom inget annat val.

– Alla ni medier här inne har försökt visa på icke existerande förbindelser mellan den iranska regimen och den här kvinnan. Vi har inte haft tid att sammanställa den här debatten, men det ska vi göra tillsammans med advokater, sa han under presskonferensen.

Flickvännen Bahareh Letnes framhöll att deras relation är på allvar och, återigen, att hon inte är någon spion.

– Vi är äkta, kärleken är äkta. Och nu när Per inte har något jobb, vad ska jag med honom till om jag är spion?

Se Per Sandberg och Bahareh Letnes uttalanden i klippet ovan.