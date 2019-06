Flygterminalen byggdes om till hotell – för 2,5 miljarder

TWA:s gamla flygterminal i New York har varit nära att bli riven flera gånger under de nästan 20 år som den stått övergiven. När den byggdes på 60-talet var flygresor en lyxvara som man sällan kunde unna sig. Under ombyggnationen har man varit extra noga med detaljerna. Inget skall ha lämnats åt slumpen. Hela hotellet genomsyras av 60-talsnostalgi och flärd. Se hur det ser ut idag i klippet ovan.