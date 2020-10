Nya siffror visar kraftig ökning av dödsfall i Europa

SVT Nyheter har tidigare rapporterat om att Europa fortsatt står i centrum för den ökade spridningen av covid-19, och att fler nedstängningar väntas.

Nu visar de senaste siffrorna från Europeiska smittskyddsinstitutet en ökning av antalet dödsfall. 54 procent fler rapporterades in mellan vecka 42 och vecka 43. Innan vecka 42 hade EU och Schengen 5 261 fall – nu är det 8 107 fall.

Smittskyddsprofessorn Jan Albert tror att ökningen kan bero på flera faktorer:

– Dels att man kände att det inte blev så farligt över sommaren och att man då återgick till ett mer normalt liv, och sen kanske även att virusets egenskap att spridas som bäst på vintern har varit starkare än vad man hade kunnat ana.

ECDC ser även att coronavirusets spridning ökar mycket kraftigt, även i länder som tidigare inte har drabbats hårt.

”Ser inte bra ut”

De länder som har drabbats av den snabbaste ökningen är Tjeckien, Belgien och Slovenien. För att komma fram till detta har institutet tittat på antalet smittade per 100 000 invånare – de senaste 14 dagarna.

I Tjeckien handlar det om 1 452 fall, följt av Belgien med 1405 fall. I Slovenien är det 792 smittade per 100 000.

– Det ser inte bra ut. Det speglar hur svårt det är att stänga viruset ute helt och hållet, säger Jan Albert.

”Hjälper kortsiktigt”

Storbritannien, Frankrike och Spanien är dock fortsatt de hårdast drabbade länderna. Frankrikes president Emmanuel Macron har bland annat meddelat att man kommer att införa en ny nationell nedstängning från och med fredag.

Albert menar att det krävs åtgärder – men att nedstängning kanske inte är den bästa åtgärden.

– Jag tror att det hjälper kortsiktigt. Om ingen umgås med någon så blir det ingen smittspridning. Men man måste så småningom släppa på det, och då riskerar det att ta värre fart, säger han.

*ECDC:s definition av Europa är annorlunda än den som WHO har. ECDC räknar endast in EU/EEA och Storbritannien, medan WHO även räknar med Ryssland och de forna Sovjetstaterna.