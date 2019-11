Nya turistmagneten i New York: Trappan från ”Joker”

En scen i filmen ”Joker” verkar ha etsat sig fast på minnet hos många fans. Iklädd vinröd kostym och clownsmink dansar Jokern, spelad av Joaquin Phoenix, ner för en stentrappa – och nu vill turister i New York göra detsamma, rapporterar The New York Times och nyhetsbyrån AP.

Bilder från trappan i stadsdelen Bronx i New York visar hur fans poserar likt filmens huvudperson, ibland i full Joker-mundering.

”Det känns ikoniskt”

Oliver Bonallack är på besök från Brigthon, England. Han säger till AP att det är ”väldigt uppslukande” att vara vid trappan.

– Du får aldrig riktigt uppleva en film i verkligheten. Det känns ikoniskt, säger han.

Cathyrine Spencer som bor i området är dock inte lika road över den senaste tidens folksamling i hennes kvarter.

– Varje dag när jag går ner för trappstegen måste jag gå igenom en flod av människor, säger hon till AP.

Trappan ligger på Shakespeare Avenue, några kvarter från Yankee stadium. Den har märkts ut på Google maps under namnet ”Joker stairs”.