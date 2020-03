Foto: Bryan R. Smith, Afp / TT

Nytt ras på Wall Street

Raset på New York-börsen fortsatte under onsdagen. Redan strax efter öppning var fallet så stort att ett tillfälligt handelsstopp infördes. De ledande indexen återhämtade sig något under dagen men visade ändå röda siffror vid stängning.

Vid stängning hade det breda S&P 500-indexet rasat med 5,2 procent. Dow Jones industriindex hade fallit 6,3 procent och Nasdaqs kompositindex hade backat 4,7 procent. Stockholmsbörsen liksom de ledande Europabörserna backade också kraftigt. Det breda indexet OMX Stockholm PI föll med 3,3 procent. Även råoljepriset föll tungt och landade på den lägsta nivån på 18 år. Dessutom var det turbulent på valutamarknaden. Bland de stora förlorarna återfinns pundet och den svenska kronan. Trots en viss återhämtning under gårdagen har siffrorna i huvudsak visat rött under veckan. I måndags föll New York-börsen historiskt och landade i det värsta raset sedan ”svarta måndagen” 1987. Dela Dela

