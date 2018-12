Nytt rymdrekord när rymdsond når Ultima Thule

Nyfikenheten är stor, för asteroiden är förmodligen något som blev över när solsystemet skapades för 4,5 miljarder år sedan.

New Horizons, ungefär lika stor som ett piano, har varit på väg sedan 2006. För tre år sedan svepte sonden förbi Pluto och har levererat en mängd intressanta bilder och uppgifter från dess yta. Men redan då hade man funnit nästa besöksmål: 2014 MU69, eller vanligtvis ”Ultima Thule” – ett uttryck från antiken som brukade beteckna ”det bortersta”.

Var bara en prick

Länge var asteroiden bara en prick på astronomiska foton. Det kunde vara riskabelt att låta något flyga förbi, eftersom ingen i början visste om den kanske var omgiven av grus som kunde förstöra rymdfarkosten.

Men när den passerade framför en stjärna kunde forskarna skaffa sig lite mer kunskap. Ultima Thule verkar vara ungefär tre mil på längden och skapt ungefär som en potatis. Men det är också möjligt att det faktiskt är två stenklumpar som ligger mycket nära varandra.

New Horizons har inte avståndsrekordet för rymdsonder. Det hålls av de amerikanska Voyager-sonderna 1 och 2, som for ut i solsystemet för över 40 år sedan. De har nu flugit tre gånger längre ut än New Horizon och båda har lämnat heliosfären, den ”bubbla” som domineras av solvinden och solens magnetfält. De befinner sig nu i den interstellära rymden, mellan stjärnorna.

Historiska reliker

Sten- och isberget Ultima Thule ligger i en zon som kallas Kuiper-bältet. Dit räknas Pluto och flera andra kända småplaneter, och där finns sannolikt också ett enormt antal klumpar som liknar Ultima Thule. Det är material som blev över när solsystemet skapades för 4,5 miljarder år sedan. De är ett slags historiska reliker och forskarna hoppas att den snabba flygningen förbi en av dem ska avslöja något mer om solsystemets uppkomst.

Vi lär få räkna med att vänta på bilder. Efter New Horizons passage förbi småplaneten Pluto 2015 dröjde det innan forskarna och teknikerna samlat på sig tillräckligt material, eftersom det tog timmar att föra över materialet till jorden. På Ultima Thules stora avstånd tar det sex timmar i ena riktningen, vilket också gör det nästan omöjligt att t ex beordra kursändring om man skulle upptäcka något problem.