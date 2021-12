Nytt smittorekord i New York – varnar för omikrons framfart

Smittspridningen började öka i New Yorks västra del i slutet av oktober, och den senaste veckan har smittan tagit fart i metropolen New York City, som är USA:s folkrikaste stad med över åtta miljoner invånare.

Sett över den senaste sjudagarsperioden har antalet nya smittade i delstaten stigit med 71 procent jämfört med för två veckor sedan.

På torsdagen konstaterades 21 027 nya fall, enligt uppgifter som offentliggjordes på fredagen. Den tidigare högsta siffran var från den 14 januari, då 19 942 nya fall rapporterades.

Musikaler ställs in

Knappt hälften av de nya positiva testsvaren har registrerats i New York City och smittspridningen gör att klassikern Radio Citys Rockettes julshow ställs in, liksom några musikaler på Broadway.

Stadens borgmästare Bill de Blasio varnar för att omikronvarianaten nu kommer med ”full kraft”, men säger att situationen på sjukhusen är stabil. Runt 70 procent av stadens invånare som har erbjudits vaccin är vaccinerade.

Det var New York som drabbades hårdast av covid-19 i början av pandemin i USA. Under våren 2020 miste tusentals New York-bor livet i sjukdomen.

Stiger varje dag

– Det här ändrar sig så snabbt. Antalet stiger exponentiellt dag för dag, säger guvernör Kathy Hochul till CNN.

– Vi får inte ta lätt på den våg som vi står inför, och vi måste fortsätta att uppmuntra alla att vaccinera sig, ta en booster-dos och bära munskydd, säger hon till CNN.

Belastningen på sjukvården i delstaten är fortfarande relativt låg, rapporterar CNN. På fredagen vårdades 3 839 personer för covid-19 på sjukhus. Den 14 januari var samma siffra 8 088 personer skriver CNN med hänvisning till statliga uppgifter.