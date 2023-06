Överstelöjtnanten: ”Detta liknar en statskupp”

Det är ”anmärkningsvärt” att Wagnergruppen har lyckats ta sig in i Ryssland. Det menar överstelöjtnant Johan Huovinen.

– Det här liknar en militär statskupp där vi ser en parallelstruktur som kunnat ta över en ledningsplats för en av Rysslands viktigaste militära regioner, säger Huovinen.

Från byggnaden i Rostov-na-Donu leds stora delar av Rysslands krig mot Ukraina och att Wagner tagit över den kan få ”kritiska” konsekvenser för Rysslands möjligheter att försvara sig mot Ukrainas motoffensiv, skriver tankesmedjan Institute for the study of war i en analys.

Trots att mycket står på spel för Rysslands del har de ryska styrkorna agerat relativt passivt. Någonting Johan Huovinen säger att han särskilt slås av. Hur det ryska försvaret nu kommer agera kommer vara avgörande, menar Huovinen.

– Det är ett kritiskt läge för hur man ska ta sig an den här situationen, säger Huovinen.

”Ryska styrkorna är passiva”

Det brittiska försvarsdepartementet gör en liknande analys, de skriver i en lägesrapport att detta är ”den mest betydande utmaningen för den ryska staten i närtid”.

Departementet skriver att det hittills finns få bevis på att väpnade strider skett mellan ryska styrkor och Wagnergruppen. Någonting som kan tyda på att vissa ryska styrkor inte motsatt sig Wagner, utan snarare intagit en passiv roll när Wagner avancerat på rysk mark.

– Det som är intressant här är passiviteten från den övriga delen av Rysslands väpnade styrkor. Har man gått upp i något typ av stabsläge i flera regioner så borde de ryska inrikestrupperna och även det ryska nationalgardet sättas in snarare än den ryska armén. Den ryska armén ska egentligen användas i den här typen av operationer om det inte beordras direkt från Putin, säger överstelöjtnant Johan Huovinen.