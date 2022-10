Det var tidigt under fredagsmorgonen som en angripare bröt sig in i paret Pelosis bostad i San Fransisco och våldsamt misshandlade Paul Pelosi. Nancy Pelosis talesperson uppger i ett uttalande att gärningsmannen har gripits och att motivet bakom attacken nu utreds. Det är ännu oklart hur inkräktaren tog sig in i bostaden.

Nancy Pelosi var inte hemma vid tidpunkten för misshandeln.

Texten uppdateras.