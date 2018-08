Påven om irländska övergreppen: ”Motbjudande”

Anklagelserna om övergrepp av präster inom katolska kyrkan i Irland började på 1980-talet, och tog sedan fart på flera håll runtom i världen. Den katolska kyrkan har publicerat egna utredningar där man funnit anklagelser om sexuella övergrepp mot 85 irländska präster sedan 1975. Uppemot 14 500 personer har ansökt om ersättning för sexuella övergrepp de sagt sig ha utsatts för som unga vid olika inrättningar som drivits av religiösa grupper mellan 1936 och 1970.

Runt 10 000 kvinnor tvingades mellan 1922 och 1996 arbeta under slavliknande former i de ökända Magdalenatvätterierna som drevs av den katolska kyrkan. Många av de utomäktenskapligt födda barnen adopterades bort under den här perioden. Efter en utredning beslutade Irlands regering 2013 att ge offren omfattande skadestånd. En känd person som fördes till ett tvätteri vid 14 års ålder är sångerskan Sinéad O'Connor.

Kvarlevor efter ett stort antal foster och barn upp till tre år gamla hittades i grevskapet Galway på Irland. Fynden gjordes efter utgrävningar i området. Dokumentation om hemmet i Tuam, som drevs av katolska Bon Secours-systrarna mellan 1925 och 1961, visar att 796 spädbarn och barn avled under åren det var i drift. En undersökningskommission som tillsattes i februari 2015 har i uppdrag att utreda påståenden om övergrepp vid omkring 20 institutioner under åren 1922–1988.

Källa: AFP/TT