Polis stoppade inte skolskjutning – riskerar 96 års fängelse

Övervakningsfilmen från den 14 februari i fjol visar hur den 56-årige skolpolisen vankar fram och tillbaka utanför Majory Stoneman Douglas High School i flera minuter – istället för att gå in och stoppa skolskytten, 19-årige Nikolas Cruz.

Polisens agerande kritiseras

Polisens agerande har fått skarp kritik, bland annat från president Donald Trump och Scott Israel, sheriff i Broward county, Florida.

– Han gick aldrig in. Han borde ha gått in. Konfronterat mördaren. Dödat mördaren, sa Israel under en pressträff i fjol.

Polisen, som gick i förtidspension strax efter dådet, häktades under tisdagen och fick borgen fast fastställd på 102 000 dollar, motsvarande cirka 962 000 svenska kronor, skriver Reuters.

Advokaten: ”Grov förenkling”

Mannen har nu delgivits misstanke om mened, försummelse av barn och brottslig försummelse, uppger delstatsåklagare Mike Satz i ett uttalande.Döms han på samtliga punkter riskerar han uppemot 96 års fängelse, rapporterar Reuters.

Mannens advokat, Joseph DiRuzzo, har i tidigare intervjuer sagt att 56-åringen trodde att skottlossningen ägde rum utanför skolan och att det är en ”grov förenkling” att beskriva hans agerande som fegt.

Totalt dödades 17 personer, både elever och vuxna. Tolv av dem ska ha hittats döda inne i skolan och tre utanför byggnaden.