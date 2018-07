Sydkoreansk presidenthund i kampanj om att sluta äta hundkött

Antalet djur som överges och, i hundarnas fall, tas in och föds upp för att sedan bli mat ökar i Sydkorea.

Djurrättsorganisationen Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE) har bland annat jobbat med att uppmärksamma detta och vill att fler ska adoptera de omhändertagna hundarna. Förra året adopterade den sydkoreanska presidenten Moon Jae-In hunden Tori som nu blivit ansiktet utåt för kampanjen ”I'm not food”, på svenska ”Jag är inte mat”.

– Tori blev övergiven, misshandlad och uppfödd till att ätas innan han räddades. Så vi organiserade en utställning för att låta folk veta att hundar inte är en maträtt utan ett levande djur som behöver kärlek, säger ordförande för CARE, Park So Youn.

Konsumtionen av hundkött har dock avtagit i Sydkorea. Detta då det främst är en äldre generation som äter hund. Men under OS i Pyeongchang såldes hundkött bland restaurangerna i regionen, trots att regeringen försökt införa ett tillfälligt stopp.

När The Telegraph rapporterade om den amerikanska OS-skidåkaren Gus Kenworthy som adopterat en hund från en köttfarm och postade på sina sociala medier påpekade kritiker att hans syn var ensidig och att många andra djur slaktas och äts i västvärlden.