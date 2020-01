Presidentkandidaten Cory Booker kastar in handduken

Ända sedan han gav sig in i kampen om demokraternas presidentnominering så har Cory Booker kämpat för att samla in de stora pengar som krävs för att på allvar konkurrera om att bli partiets kandidat. Opinionsundersökningarna har dock inte visat på något större stöd för New Jersey-senatorn, och när det nu står klart att han inte klarar spärren för att delta i tisdagens debatt väljer Booker att erkänna sig besegrad.

”Vår kampanj har nått en punkt där vi behöver mer pengar för att växla upp och forsätta att bygga en kampanj som kan vinna”, säger han i ett mejl till sina anhängare enligt nyhetsbyrån AP.

”Pengar som vi inte har och pengar som är svårare att samla in eftersom jag inte kommer att stå på scenen vid nästa debatt och därför att den akuta riksrättsfrågan med rätta kommer att hålla mig i Washington”.

Cory Booker hade tidigare konstaterat att den nära förestående riksrättsprocessen mot president Donald Trump kunde komma att äventyra hans kampanj, eftersom han därmed inte kan kampanja i den viktiga delstaten Iowa.

I sitt mejl lovar Booker att ”göra allt i min kraft för att rösta fram den eventuella demokratiska presidentkandidaten”. Däremot har hans kampanj inte meddelat att man ställer sig bakom någon av de kvarvarande kandidaterna.

Presidentvalet kommer att hållas den 3 november i år.