Professorn: Finländsk Natoansökan kommer att gå med expressfart

Mätningarna i dagsläget visar att det starka folkliga stödet finns.

– Nu handlar det om att hitta ett brett stöd i parlamentet. Man kan tolka det som att demokratin och folket har haft stor betydelse i den här frågan, säger Göran Djupsund.

Beslutet fattat

Den 10 maj meddelade det finska försvarsutskottet att de är för ett Natomedlemskap. När president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin meddelat sina respektive besked den 12 maj är Finlands beslut i frågan i princip fattat och ansökan kommer att skickas in, enligt Göran Djupsund.

– Det kommer att gå med expressfart, alla papper är färdiga. Det första skedet, då Nato meddelar att man tagit emot ansökan och går vidare med processen, bör ta ett dygn, säger han.

– Det enda frågetecknet är hur lång tid ratificeringsprocessen kommer att ta. Min fingertoppskänsla säger att det kommer att gå snabbare än tidigare, senast till jul men troligen mycket tidigare, säger Göran Djupsund.

Nästa steg i processen är att säkerställa att landet uppfyller de kriterier Nato har för ett medlemskap.

– Det finns inga frågetecken. Så snart de har konstaterat att de uppfylls, går de över till ratificeringsrundan.

Alla de nuvarande 30 medlemsländerna måste ge sitt godkännande.

”En speciell situation”

Ett finskt medlemskap skulle inte ha någon direkt påverkan på Sverige, enligt Göran Djupsund, men det skulle försätta Sverige i en speciell situation.

– Sverige skulle vara det enda landet i norden med en central kust mot Östersjön som inte var medlem. Möjligtvis skulle även det befintliga svensk/finska maritima samarbetet kunna få en annan prägel.

Måste Sverige gå med direkt om Finland går med?

– Dörren till Nato är sällsynt vidöppen just nu. Det är inte självklart att den står lika öppen för Sverige vid ett senare tillfälle, om det säkerhetspolitiska läget förändras. Läget just nu är så pass upp- och nedvänt, man kan inte lita på att processerna kommer att se ut som de gjort historiskt. Rysslands totala oberäknelighet spelar in. Många politiker som är emot, tycker att Natoprocessen går för fort, men det är inte vi som styr det, utan Putin, säger Göran Djupsund.