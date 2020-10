Våldsamma protester i Neapel mot nya coronarestriktioner

Demonstranterna har har kastat föremål mot polisen och satt eld på soptunnor medan polisen svarat med att använda tårgas mot demonstranterna.

Demonstrationerna är de första i sitt slag i Italien sedan coronapandemin startade för 8 månader sedan och en direkt följd av att Kampanien beslutat att stänga ned regionen för att på så sätt få kontroll på smittan. Redan har alla skolor i Neapel och i resten av Kampanien stängts och ett utegångsförbud har införts efter klockan 23.

Antalet smittade har sjufaldigats

Antalet nya smittofall per dag i Italien har sjufaldigats sedan början av oktober och uppgick på fredagen till drygt 19 000, vilket rest farhågor om att situationen är på väg att hamna utom kontroll.

Även dödsfallen har stigit, om än inte i samma takt. I fredags rapporterades 91 nya dödsfall in, 47 färre än dagen innan och långt färre än när smittan härjade som värst i mars och april, då som mest drygt 900 dödsfall per dag rapporterades in. Totalt har närmare en halv miljon personer smittats i Italien och 37 000 har avlidit.

Presidenten vill undvika nya nedstängningar för att rädda ekonomin

Italiens president, Giuseppe Conte, har sagt att han vill undvika att än en gång stänga ned landet för att inte äventyra den redan bräckliga italienska ekonomin, men italiensk lag ger regionella ledare möjligheten att införa egna nedstängningar och flera regioner tar nu saken i egna händer.

– Nuvarande uppgifter om smittan gör att alla partiella åtgärder är ineffektiva. Vi behöver stänga allt, förutom de som producerar och transporterar nödvändiga varor, sade Kampaniens regionspresident Vincenzo De Luca i ett inlägg på Facebook

– Vi behöver göra en sista ansträngning för att få saker och ting under kontroll. Vi behöver stänga allt för en månad, 40 dagar, fortsatte han.

Även Lombardien, vilket bland annat innefattar Italiens finansiella centrum Milano, har infört egna restriktioner i form av ett nattligt utegångsförbud.