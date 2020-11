Röstkaoset i Florida 2000 – så gick det till

Enligt preliminära valresultat är alltså följande delstater klara, rapporterar flera medier:

Donald Trump tar hem: Kansas, Arkansas, Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Oklahoma, Alabama, Mississippi, South Carolina, Louisiana, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Utah, Missouri, Idaho, Ohio, Montana, Iowa, Florida, Texas.

Joe Biden tar hem: Colorado, New York, New Mexico, Vermont, Virginia, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Washington DC, Illinois, Connecticut och Rhode Island, New Hampshire, Washington, Kalifornien, Oregon, Hawaii, Minnesota, Arizona.



Tre av Maines fyra elektorsröster går till Biden. Den sista har fortfarande inte tilldelats.

