Så följer du supertisdagen i SVT

SVT trappar upp USA-bevakningen under supertisdagen. På plats i Kalifornien finns vår reporter Fouad Yousefi och fotograf Andreas Zernell, och i Texas finns SVT:s USA-korrespondent Stefan Åsberg med fotograf Åke Wehrling.

Vid 22.00 svensk tid sänder vi direkt med det senaste från de utsända i USA. I studion finns Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet, och Elizabeth Walentin, statsvetare med bakgrund i USA:s demokratiska parti.

Klockan 01.00 natten till onsdag stänger vallokalerna i Vermont och Virginia, och därefter börjar de första valresultaten komma in. Under hela kvällen och natten kan du följa händelserna i USA via vår direktrapportering här på svt.se, där du också får uppdateringar om resultaten allteftersom de kommer.

Morgonstudion börjar sända en timme tidigare än vanligt, redan klockan 05.00 på onsdag morgon, med anledning av primärvalet. Förutom Stefan Åsberg och Fouad Youcefi från USA medverkar också Amber Phillips, reporter på Washingon Post. I studion finns bland andra Johan Ingerö, policychef för Kristdemokraterna och Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet.