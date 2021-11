Så gick det i tisdagens val i USA

Eric Adams blev New Yorks nästa borgmästare, enligt AP. Han är en före detta polis och den andre mörkhyade borgmästaren av 110 stycken i storstaden. Han besegrade republikanen Curtis Sliwa utan större dramatik.

Dramatiskt har det däremot varit kring Sliwa. Uppladdningen var kanske inte den bästa, då han blev påkörd av en taxi i fredags och bar armen i mitella på valdagen. När han skulle lägga sin röst kom han bärande på sin katt, som dock inte fick följa med in. Enligt The New York Times började Sliwa även bråka med de valansvariga, och som grädde på moset fastnade hans röstsedel därefter i inläsningsmaskinen. Efter turbulensen kunde Sliwa återförenas med katten, som hade tagits om hand av en ur personalen.

Youngkin mot vinst i Virginia

I delstaten Virginia, där Joe Biden vann bekvämt, går det betydligt bättre för republikanske guvernörskandidaten Glenn Youngkin än det gjorde för Donald Trump i presidentvalet. Youngkin har dock varit avståndstagande till den före detta presidenten, som inte är så populär i delstaten.

Många håller ögonen på valet, som ses som ett kvitto på Bidens popularitet. Glenn Youngkin utmanar demokraten Terry McAuliffe och har ledningen med knappt 2 procentenheter med 95 procent av rösterna räknade.

Jämnt mellan kandidater i New Jersey

Guvernörsval hålls även i New Jersey, där det är jämnt i rösträkningen mellan sittande demokraten Philip Murphy och den huvudsaklige motståndaren Jack Ciattarelli. Vinner Murphy – som haft en bekväm ledning i opinionsundersökningar – blir han enligt NPR den förste demokratiske guvernören i delstaten att vinna en andra mandatperiod sedan 1977.

Minneapolis röstade mot myndighet

I Minneapolis i Minnesota röstade man för att behålla polismyndigheten, och tackade därmed nej till ett förslag om att bilda en myndighet för allmänhetens säkerhet, enligt AP och CNN. Omröstningen hölls i kölvattnet av mordet på George Floyd, och hela Black lives matters-rörelsen. I staden väljs dessutom borgmästare. Antalet förhandsröstande är högt, enligt flera medier.

Första kvinnliga borgmästaren i Boston

I Boston skrevs historia, då Bostonborna för första gången valde en kvinnlig asiatamerikansk borgmästare. Michelle Wu besegrade amerikanska Essaibi George.

– Vi är redo att att bli ett Boston för alla, säger 36-åringen i sitt segertal.