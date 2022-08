Saudisk kvinna fängslas i 45 år efter inlägg på Twitter

Efter att ha suttit fängslad sedan juli 2021 döms Nourah bint Saeed al-Qahtani nu till 45 års fängelse för att ha använt internet till att ”riva den sociala strukturen” och ”bryta mot allmän ordning”, rapporterar den amerikanska ideella organisationen Democracy for the Arab World Now (Dawn).

Enligt Dawns regionchef Abdullah Alaoudh verkar Qahtani ha dömts enbart för att ha twittrat sina åsikter.

Den arabiska dagstidningen Elnassrnews skriver att hon kontinuerligt publicerade sina åsikter om saudiska angelägenheter och följs av mer än 6 000 saudier.

– Ingenting från hennes domstolshandlingar hänvisar till något våld eller kriminell aktivitet, säger Alaoudh och tillägger:

– Anklagelserna mot henne är verkligen breda. Domstolen hänvisar till lagarna om bekämpning av terrorism och cyberbrott, vilka kriminaliserar alla inlägg på sociala medier som är minsta lilla kritiska mot regeringen.

Inte den första

Flera andra kvinnliga aktivister ska ha tagits till fånga i Saudiarabien efter att ha publicerat inlägg på sociala medier. Alaoudh fruktar att även dem kan komma att dömas till långa fängelsestraff.

Tidigare i augusti dömdes doktoranden vid Leeds universitet i Storbritannien och tvåbarnsmamman Salma al-Shehab till 34 års fängelse.

Hon häktades under en resa till Saudiarabien i januari 2021 och dömdes för att ha ”gett stöd till dem som försöker störa den allmänna ordningen” och ”publicerat falska och tendentiösa rykten”.

Innan Shehab lämnade England hade hon krävt reformer och frigivning av kända aktivister som fängslats i Saudiarabien efter ett tillslag övervakat av kronprinsen Mohammed bin Salman.