Sista reaktorn vid Zaporizjzja stängd

Tidigare i september meddelade Internationella atomenergiorganet, IAEA, efter ett besök vid kärnkraftverket att situationen var ohållbar ur en säkerhetssynpunkt och att akuta åtgärder krävdes.

Efter bortkopplingen sattes kärnkraftverket i ett ”isolerat läge” där ström genererades i reaktorn för att kunna upprätthålla de nödvändiga kylningssystemen. När det återkopplats till elnätet kunde reaktorn sedan stängas av.

Ryssland ”omgrupperar”

Den ukrainska motoffensiven uppges samtidigt göra allt större framsteg.

– Izium befriades i dag, sade borgmästaren Valerij Martjenko till The New York Times under lördagen.

Enligt Martjenko finns det inte ett enda bostadshus i staden som är utan skador. Ryssland har medgett att man ”omgrupperat” sina styrkor från staden där omkring 12 000 personer nu bor.

200:e dagen av kriget

Kiev uppger dock på söndagen – på dagen 200 dagar efter den ryska invasionen – att landets styrkor fortfarande strider för att ta kontroll över städer och byar runt strategiskt viktiga Izium.