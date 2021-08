Skogsbrand på franska Rivieran – tusentals evakuerade

Förra veckan drog värmeböljan, som i Italien fick namnet Lucifer, in över Medelhavsländerna. I Syrakusa på Sicilien uppmätte lokala vädermyndigheter 48,8 grader. Flera varningar om stor brandrisk har avlöst varandra – och nu har även Frankrike drabbats av en större skogsbrand.

Uppemot 500 hektar brinner cirka fyra mil i inlandet från Saint Tropez, rapporterar nyhetsbyrån AP. Branden startade under måndagskvällen och kraftiga medelhavsvindar har orsakat en snabb spridning. Under tisdagen är branden ännu inte under kontroll.

Tusen turister evakuerade från camping

6 000 lokalbor och turister har evakuerats från när röken och lågorna börjat komma allt närmare. Enligt France 24 har drygt tusen turister behövt lämna en camping i byn Bormes les Mimosa.

– Vi har aldrig sett en brand spridas med en sådan hastighet, det var tre eller fyra gånger det vanliga, säger Thomas Dombry, borgmästare i byn La-Garde-Freine, till AFP.

Fler än 900 brandmän bekämpar branden, med bland annat vattenbombning från flygplan och helikoptrar. Enligt räddningstjänsten har ingen person omkommit, men minst 22 personer har drabbats av rökinandning eller mindre brandrelaterade skador. Myndigheter uppmanar evakuerade att inte återvända till sina hem.

Frankrikes president Emmanuel Macron avbröt sin semester i närliggande område för att tacka brandmännen för deras insatser.

– Helt fruktansvärt när det gäller biologisk mångfald och naturarv ... men liv har skyddats. Klimatförändringarna kommer att leda till fler likande bränder, sa han ett uttalande.

Nya bränder i Grekland

Bränderna i Grekland, som startade i början av augusti är ännu inte under kontroll. Istället har nya bränder brutit ut i byar inte långt ifrån huvudstaden Aten, rapporterar AP.

Under måndagen startade en brand i orten Vilia, drygt fyra mil utanför Aten. Kort därefter utbröt ännu en brand i sydöstra delarna, i Keratea-området, bara tre mil från Atens stadskärna. Utöver dessa två bränder pågår även ett dussintal till.

Den intensiva värmen har lett till kraftiga skogsbränder i flera länder kring Medelhavet senaste veckorna. I Algeriet har minst 75 människor omkommit och i Turkiet 16. Italien har också sett flera brandrelaterade dödsfall. Förvärrad torka och värme har även orsakat skogsbränder i andra delar av världen i sommar, bland annat i västra USA och i Rysslands norra Sibirien.