Stödet från omgivningen är enormt – livet kan bara bli bättre

SVT träffade Vadmin Venskij och hans familj i slutet av augusti under ett besök i staden Grodno i västra Belarus. Här ligger en av landets mest betydelsefulla fabriker, Grodno Azot med 7 500 anställda. Vadim Venskij är maskinoperatör på den kemiska fabriken. Lite motvilligt blev han en av protestledarna på fabriken. När SVT träffade familjen var känslorna blandade. Å en sida ville Vadim stötta arbetarnas kamp mot diktatorn Lukasjenko, å andra sidan var han orolig för att få sparken. Familjen med två barn levde på hans lön. Vadims fru Asja var föräldraledig med deras lilla dotter. Även Asja hade tagit en aktiv roll i kvinnornas demonstrationer. Vadim var orolig att hon skulle gripas och att han skulle bli ensam med deras ammande dotter.

Sedan oppositionsledaren Svetlana Tichanovskajas ultimatum löpt ut har nationalstrejk utlösts i Belarus. Ultimatumet som innebar krav på Luaksjenkos avgång och att alla politiska fångar skulle släppas infriades inte. Därmed hamnade landets stora statliga fabriker i fokus. En av de viktigaste är just Grodno Azot.

”Det var en märklig uppsägning”

När arbetarna försökte ansluta sig till generalstrejken i måndags möttes de av polis och ett trettiotal greps. Polisen använde våld mot flera anställda. Det fick Vadim att besluta sig att inte gå på kvällens nattskift. Då fick han sparken.

– Det var en märklig uppsägning. Mina vänner på fabriken skrev och berättade det för mig. Men det finns ju lagar som ska reglera sådant, genom facket som jag är med i. Men även arbetsrätten tycks ha upphört att gälla.

Vadim Venskij hade arbetat 18 år på fabriken. Först kände han sig orolig för hur han nu skulle försörja familjen, men han var samtidigt lättad.

– Varje dag när skiftet var avslutat skojade vi: ”ses imorgon, om vi inte fängslats innan dess”. Det går inte att jobba och utföra avancerade tekniska uppgifter när någon viftar med batonger mot ditt huvud.

”Alla har ett mål nu – att få bort Lukasjenko”

Någon oro för familjens ekonomi känner han inte längre. Vadim har som hobby att bygga och sälja leksaker i trä. Nu strömmar beställningarna in.

– Jag är överväldigad av det enorma stödet vi fått, även från okända människor. Alla sluter upp, för alla har ett mål nu – att få bort Lukasjenko. Just nu går all min tid åt att försöka förstå hur jag ska hantera all den här hjälpen.

– En sak är klar: vi går inte under. Någonting nytt kommer istället, och vad det än är kan det bara bli bättre, säger Vadim Venskij.