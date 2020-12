Stora protester i Indien – ”Modi vill sälja vårt land”

Under en veckas tid har de indiska jordbrukarna ockuperat utkanten av Indiens huvudstad New Delhi. Polisen har använt tårgas, batonger och vattenkanoner mot demonstranterna för att hindra dem från att ta sig in i staden, men allt fler fortsätter att anlända med sina traktorer och skåpbilar, rapporterar nyhetsbyrån AP.

– Modi vill sälja vårt land till företag. Han kan inte bestämma över de miljontals människor som har gett sitt svett och blod till de här landet i generationer, säger 31-åriga Kaljeet Singh som rest över 31 mil för att delta i protesterna till AP.

Nödvändigt enligt regeringen

Invånarna, mestadels hemmahörande i delstaterna Punjab och Haryana, hävdar att de premiärminister Narendra Modis nya lagarna försämrar deras möjligheter att försörja sig. Jordbruksreformen innebär bland annat att det tidigare minimipriset på grödor slopas vilket jordbrukarna befarar kommer att leda till att marknaden tas över av stora företag.

Regeringen å andra sidan hävdar att lagarna är nödvändiga och gör det möjligt för jordbrukarna att marknadsföra sina produkter och öka sina produktion genom privata investeringar. Några toppar inom paritet har kallat jordbrukarnas ”olämplig” och ”antipatriotiska”, en etikett som ofta ges till dem som kritiserar Modi och hans politik.