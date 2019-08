Rekordstor räd mot papperslösa i USA

Gränsmyndigheterna ICE (Immigration and Customs and Enforcement) slog till mot arbetsplatser i sex olika städer i södra Mississippi och grep omkring 680 papperslösa.

Bilder från räderna visar män och kvinnor i handfängsel som slussats i bussar till migrantförvar eller USA:s södra gräns.

Barn riskerar att separeras från sina föräldrar

Många av deras barn är amerikanska medborgare och de riskerar nu att separeras från sina föräldrar, uppger Matthew Albence, tillförordnad direktör för ICE.

Tre räder genomfördes på Paco Foods fastigheter, bekräftar företaget för tv-kanalen.

Under en presskonferens sa Mike Hurst vid åklagarmyndigheten i Mississippi att gripandet tros vara ”den största räden utförd mot en enskild stat i nationens historia”, skriver CBC.

Räderna planerade sedan länge

Hurst uppger att man hade motiv för massgripandet. Insatserna ska sedan länge ha varit planerade till onsdagen, men genomfördes olyckligtvis på samma dag som landets president, Donald Trump, besökte både Dayton och El Paso efter helgens masskjutningar.

– Det är klart att det är besvärliga bilder just en sådan här dag, säger anonyma källor inom Trumpadministrationen till tidningen The New York Times.

Tidigare i år sa Trump om att han ville öka antalet deportationer.