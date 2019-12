Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. SVT:s finlandskorrespondet på plats i Helsingfors Foto: Riccardo Pareggiani/AP Photo/TT och SVT Visa alla (2)

SVT:s finlandskorrespondent: ”Han fick kasta in handduken”

Finlands statsminister Antti Rinne (SDP) meddelar att han avgår. Rinne lämnar in sin avskedsansökan till president Sauli Niinistö under tisdagen. Bakgrunden till statsministerns avgång grundar sig i den poststrejk som skakade Finland under flera veckor i november.

SVT:s Finlandskorrespondent Hasse Svens som är på plats i Helsingfors menar att statsministern var tvungen att avgå. – Han hade inget val och var tvungen att slänga in handuken i dag.

