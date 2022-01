Terrorgruppen IS åter på frammarsch i Irak

Förra veckan attackerade terrororganisationen en militäranläggning i östra Irak, medan soldaterna låg och sov. Det var en välplanerad attack från tre håll. Elva irakiska soldater dödades innan angriparna flydde därifrån.

Angreppet skedde ungefär samtidigt som terrorsekten genomförde en större fritagningsattack mot ett fängelse i nordöstra Syrien, där 3 500 IS-fångar hålls. Det är oklart om de två attackerna i Irak och Syrien var koordinerade, men mycket talar för det.

Mellan år 2014 och 2019 kontrollerade terrororganisationen stora delar av Syrien och Irak. Numera saknar de herravälde över ett eget territorium, men enligt terrorexperter visar anfallen att IS har aktiva celler med stora förmågor att slå till:

– Det är ett uppvaknande för alla regionala aktörer, alla nationella aktörer, att ISIS inte är över. Kriget är inte över, säger Kawa Hassan på Stimson Center till tidningen New York Times.

Flera attacker under radarn

Den senaste tiden har Islamiska staten genomfört flera mindre attacker i Irak som inte fått särskilt stor uppmärksamhet.

I helgen attackerades en by norr om Tikrit där en civil person dödades. I förra veckan utbröt skottlossning mellan IS-terrorister och irakiska militärer utanför Samarra, vilket ledde till att en soldat dödades.

I staden Samarra, IS-grundaren Abu Baker Al Baghdadis hemstad, kidnappades och avrättades fyra fiskare i mitten av januari.

Exakt hur många IS-terrorister som finns i Irak är oklart. Troligen är de inte särskilt många, men de är extrema och utgör ett stort hot mot polis, militär och civilbefolkningen.

Militären svag

Den irakiska militären, som ska bekämpa IS, är korrupt och ineffektiv. En stor del av kampen mot IS utförs i stället av miliser inom Hash Al Shaabi, Folkets mobiliseringsstyrkor. Miliserna är framför allt shiamuslimer och har anklagats för övergrepp mot sunnimuslimer, vilket IS utnyttjar för att rekrytera och radikalisera nya terrorister.

Ett område där IS i Irak varit särskilt aktiva är i och omkring Hamrinbergen. Det är ett laglöst område mellan Irak och irakiska Kurdistan. I de otillgängliga bergen håller sig IS-krigare gömda och ofta utför de sina attacker på nätterna.

I december kidnappade IS några vänner som var ute och jagade i Hamrinregionen. En av jägarna sköts ihjäl medan en annan torterades till döds. En tredje person, som arbetade som polis, halshöggs. IS filmade och spred sedan grymheterna.