The Atlantic publicerar läckta krigsplanerna

Efter tidningens avslöjande på måndagen har Trumpadministrationen försökt att tona ner allvaret i situationen samt gått till personangrepp mot journalisten Jeffrey Goldberg.

I sin artikel skrev Goldberg att han medvetet valt att inte i detalj återge försvarsminister Pete Hegseths meddelanden där han informerade sina högt uppsatta kollegor om luftangreppen mot Jemen och Huthirebellerna.

Ministern har även nekat till att han gjorde detta.

”Ingen har sms:at krigsplaner och det är allt jag har att säga om det”, sa Hegseth på måndagen.

Delade information om angreppet

Men en ny publicering ser ut att visa att det var vad han gjorde. Via två textmeddelanden ska han bland annat ha angett tiden för kommande luftangrepp och även berättat att deras tänkta måltavla befann sig på platsen:

”1345: ‘Trigger Based’ F-18 1st Strike Window Starts (Target Terrorist is @ his Known Location so SHOULD BE ON TIME – also, Strike Drones Launch (MQ-9s)”

Detta alltså samtidigt som Jeffrey Goldberg, en utomstående, befann sig i chatten. Om informationen nått någon som var fientligt inställt mot USA kunde Huthirebellerna ha getts chansen att förbereda sig på anfallet, skriver Goldberg.

Vita huset: En bluff

Karoline Leavitt, talesperson för Vita huset, går till hårt angrepp mot den nya publiceringen. Hon anmärker på att tidningen först kallade de läcka uppgifterna ”krigsplaner”, men att de nu använt ordet ”attackplaner”.

”Hela den här historien är ytterligare en bluff skriven av en Trumphatare som är välkänd för sin sensationalism”, skriver hon på X.