The Band-ledaren Robbie Robertson är död

Robbie Robertson föddes i Toronto I Kanada 1943. Hans mamma tillhörde den mohawkiska indianstammen och hans biologiska pappa var av judiskt ursprung. Pappan omkom i en olycka innan Robertson föddes och först senare fick han veta att James Robertson, som hans mor hade gift sig med när hon var gravid, inte var hans riktiga far.

Robertson började tidigt intressera sig för musik och började spela på Six Nations-reservatet i Ontario. Som tonåring turnerade han under en tid på tivolin, en erfarenhet som sedan låg till grund för filmen ”På drift”, där han både skrev manus och agerade.

Det var också i tonåren som han började spela gitarr i flera band, där han så småningom kom i kontakt med Ronnie Hawkins och hans Hawks, skriver Variety.

Spelade med Dylan

The Band räknas till en av rockens verkliga storheter och Robertson stod bakom många av bandets klassiska hits, som ”The weight”, “The shape I’m in” och “The night they drove Old Dixie down”.

Samarbetet med Dylan återkom flera gånger under åren. Först i Hawks, tillsammans med Ronnie Hawkins, som fungerade som Dylans turnéband på 60-talet.

Senare spelade The Band med Dylan under den utsålda turnén och albumet ”Planet waves” 1974. Turnén fick ett plötsligt slut sommaren 1966 när Dylan kraschade med sin motorcykel, men ett par månader senare samlades musikerna och började arbeta med inspelningarna som sedan kom att kallas ”The basement tapes”.

Omgiven av familjen

Tillsammans med de andra bandmedlemmarna valdes Robertson in till kanadensiska Music Hall of Fame 1989 och Rock and Roll Hall of Fame 1994. Robertsons historia med The Band skildrades i dokumentären ”Once were brothers” från 2019.

Enligt ett meddelande från hans manager, Jared Levine, avled Robertson på onsdagen i Los Angeles efter en lång tids sjukdom omgiven av sin familj.