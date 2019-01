Tjuvens fräcka stöld – tog tavlan och gick

Under helgen utsattes ett konstgalleri i Moskva för en ovanlig konstkupp. Mitt under dagen, framför flertal besökare tog en man en tavla till värdet av cirka 1,7 miljoner kronor och traskade ut ur galleriet med konstverket under armen.

Tavlan, som heter Ai-Petri. Crimea av den ryska konstnären Arkhip Kuindzhi, kunde efter ett dygn hittas gömd på en byggarbetsplats. Se hur stölden gick till och vad som hände därefter i videon ovan Dela Dela

