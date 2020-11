Valobservatören: Inga tecken på systematiskt valfusk

På Twitter har Donald Trump senast under torsdagen delat flera inlägg som handlar om valfusk. Själv skriver han bland annat att valobservatörer inte tilläts bevaka omröstningen i Pennsylvania och Michigan, och att det innebär att tusentals röster inte bör få räknas: ”Därför vinner jag lätt båda staterna”, skriver han.

Stoppade på sociala medier

Facebook har stängt ned ett dussintal grupper som gått under namnet ”Stop the steal”, som syftar på Donald Trumps tweet om att Demokraterna försökt stjäla valet. Under valnatten har tweets från Donald Trump och Trumps kampanj försetts med varningar på Twitter. Och enligt faktagranskningssajten Vinesight har tweets som innehåller orden “stöld”, “bedrägeri”, “riggat” och “död” ökat med 2,800 % under perioden mellan 2 november och 6 november.

”Inga tecken”

Men, enligt Margareta Cederfelt (M), som ingick i den OSSE-delegationen som var på plats i USA som valobservatörer, finns det inga tecken på valfusk i det amerikanska valet.

– Det måste finnas en systematik för att det ska vara valfusk. Sedan kan jag inte gå i god för att det inte skett några oegentligheter i mindre skala, men det är ingenting som får genomslag, säger Margareta Cederfelt (M), riksdagsledamot och vice ordförande i OSSE.