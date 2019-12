Bild på utsidan av Köpenhamns tingsrätt. Foto: Philip Davali / TT

Tre personer häktade för försök till terrorism i Danmark

Under torsdagen inleddes häktningsförhandlingarna mot de åtta personer som greps under en polisinsats i Danmark. Tre av dem häktades, misstänkta för försök till terrorism. Häktningsförhandling för de övriga fem fick avbrytas och återupptas under fredagen.

Under torsdagen inleddes två separata häktningsförhandlingar i Köpenhamns tingsrätt. Totalt rör det sig om åtta personer som alla är misstänkta för försök till terrorism men som misstänks ha begått olika brott. Tre personer ska ha införskaffat material för att kunna tillverka bomber. Dessa tre blev sent under torsdagen häktade fram till den 8:e januari nästa år, rapporterar Danmarks Radio. Häktningsförhandlingen fortsätter Häktningsförhandlingen för de övriga fem kunde inte avslutas under torsdagen och kommer fortsätta under fredagen. Åklagaren har även där begärt dem häktade för försök till terrorism då de ska ha försökt köpa vapen och ljuddämpare till dessa. Mannen i Odense häktas Ytterligare en häktningsförhandling hölls i Odense under torsdagen. En man begärdes där häktad under fyra veckor och ska ha koppling till de andra åtta. Det är dock oklart vilken koppling och vilken grund han häktas på. Detta har hänt: Detta har hänt: Visa Under onsdagen den 11 december genomför danska polisen en antiterroraktion med tillslag mot 20 adresser runt om i Danmark. 20 personer grips misstänkta för förberedelse till terrorbrott. På torsdagen den 12 december hålls häktningsförhandlingar mot åtta av de gripna. De övriga 12 släpps. Polisen berättar att ytterligare en man är gripen i Odense och kommer begäras häktad för kopplingar till onsdagens tillslag. Senare på kvällen häktas tre av de åtta. Häktningsförhandlingen med de övriga fem fortsätter under fredagen den 13 december. Mannen i Odense häktas. Dela Dela

