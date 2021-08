Trebarnsmamman ockuperar bostad i Barcelona

– En del ockuperar bostäder av ideologiska skäl, andra för att de inte har råd att köpa eller hyra, säger Santi Mas De Xaxa Faus, talesperson för organisationen Pah, som kampanjar för större offentlig bostadsmarknad och även ger råd om hur man går till väga om man vill ockupera en bostad.

Fattigdomen i nivå med finanskrisen

Andelen personer i fattigdom i Spanien har stigit under pandemin till sju procent, i nivå med läget under finanskrisen. Samtidigt är det bara kring två procent av hyresrätterna som är offentliga bostäder med lägre hyra. För att undvika en våg av vräkningar när fler har svårt att betala hyran har regeringen bestämt att ekonomiskt utsatta ska få uppskov. Bestämmelsen förlängdes senast i augusti.

– Vi räknar med att fler kan komma att ockupera bostäder eftersom det finns fler utsatta familjer sen pandemins utbrott, säger Santi Mas De Xaxa Faus.

Under finanskrisen 2008 rasade bostadspriserna i Spanien och många fastighetsägare vill därför inte sälja. I Barcelona finns gott om tomma bostäder, flera med igenbommade dörrar för att försäkra sig om att inga ockupanter tar sig in. Trebarnsmamman Bibiana Ramirez Murillo tog sig in genom fönstret till lägenheten där hon bor nu.

– Först registrerade jag mig på adressen och så fick jag nyckel till takterrassen av en granne, berättar hon.

Bekymrar bostadsägare

Svaret på vilka rättigheter en bostadsockupant har varierar beroende på vem man frågar, men klart är att fenomenet bekymrar bostadsägare och mäklare.

– En del kräver flera tusen euro för att lämna bostaden och att ringa polisen är sällan till hjälp, säger Nicola Eastman-Franks, mäklare i staden Sitges.

Pah tycker istället att tomma lägenheter ska användas, oavsett vad ägaren vill. Santi Mas De Xaxa Faus jämför tomma bostäder med övergivna fordon.

– Lämnar man sin bil på gatan i månader så transporteras den till sist bort. Det är likadant med övergivna cyklar, resonerar han.

Se Bibiana berätta om hur hon ockuperade en lägenhet i Barcelona.