Tropiskt oväder närmar sig Australiens västkust 

Det tropiska ovädret Seroja har redan drabbat den sydostasiatiska övärlden hårt, och från Östtimor och Indonesien har hundratals dödsfall rapporterats efter översvämningar den senaste veckan. Tusentals evakuerades och många saknas ännu. Efter att stormen dragit vidare närmar sig Seroja och ett annat oväder nu Australiens västkust.

I delstaten West Australia förbereder man sig på vindhastigheter på över 40 meter per sekund och stora mängder regn när ovädret under söndagen väntas dra in över kusten och vidare in mot land.

– Det är en väldigt allvarlig situation. Risken för omfattande förstörelse är stor, säger Reece Whitby, delstatens minister för brand- och räddningstjänster, till tidningen Perth Now.

– Vi hoppas att vi kan ta oss igenom de kommande dagarna utan dödsfall och allvarliga skador på byggnader, sade Fran Logan och tillade att området inte har drabbats av vindar med cyklonstyrka på flera decennier.

Enligt prognoser av meteorologer i Australien väntas de kraftigaste vindarna längs kusten mellan Geraldton (20 mil norr om Perth) och Denham (50 mil norr om Perth), rapporterar nyhetsbyrån Reuters.