Trots löften – svårt för Biden att klippa banden till diktatorer

När Vita huset nyligen släppte en underrättelserapport om mordet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi var det utrikespolitisk dynamit. För medan Bidens föregångare Donald Trump hemlighöll rapporten gjorde Biden tvärtom och dessutom pekades saudiske kronprinsen Muhammad bin Salman, MBS, som ytterst ansvarig.

Somliga har krävt konkreta sanktioner mot MBS själv. Bland kritikerna finns organisationen DAWN, Democracy for the Arab World Now, som Khashoggi höll på att grunda när han mördades.

– Vi är extremt besvikna över detta, säger Raed Jarrar från DAWN till SVT:s Utrikesbyrån.

– Budskapet blir att USA:s allierade är immuna. De kan göra vad de vill. De kan skära dissidenter i bitar utan att USA agerar.

Hårdare ton från Biden

Förväntningarna på Biden har växt, inte minst sedan valkampanjen då han lovade att bryta med Trumps mer kamratliga agerande mot auktoritära ledare.

– Dagarna där USA gosar med diktatorer är över, sa Joe Biden då.

USA har också skärpt tonen mot stater som Kina och Ryssland. Samtidigt så har USA också allierade som är diktatorer, inte minst i Mellanöstern.

Klipper inte banden

På den punkten pekar experter på att politiken nog förblir sig lik, även om det direkta gullandet ledare emellan blir mindre hjärtligt. USA har värderingar, men också realpolitiska intressen som man håller fast vid.

– Biden kommer inte att gulla med de diktatorer som är riktigt fientliga till USA, till exempel Putin och Xi Jinping. Men han kommer inte att klippa banden med alla diktaturer i världen. Det har ingen amerikansk president gjort tidigare, säger Mike Winnerstig, chef på den säkerhetspolitiska enheten vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Vill motverka Irans inflytande

USA är beroende av Saudiarabien av flera olika skäl, inte minst för att båda länderna har ett gemensamt intresse av att minska Irans inflytande i Mellanöstern.

– Mycket handlar om att kunna spela en roll i problematiska regioner. Att hantera säkerhetshot på plats, men också hot mot USA och västvärlden i stort, säger Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld.