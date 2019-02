Donald Trump under sitt state of the union-tal. Foto: Jim Young/TT

Trump: ”Jag ska se till att muren byggs”

Det har kallats politikens Super Bowl. Amerikanerna samlas framför TV-apparaterna en gång per år för att följa presidentens direktsända state of the union-tal. Och som väntat höll Trump ett delvis försonande tal – men med ett tydligt besked om att han fortfarande vill bygga muren på den mexianska gränsen.

– Vi ska styra, inte som två partier, utan som en nation, sade Donald Trump.

Donald Trump möttes av stora applåder från framför allt de republikanska politikerna när han anlände till kongressen klockan tre natten till tisdagen svensk tid. – Miljontals människor ser på oss nu och hoppas att vi ska styra, inte som två partier, utan som en nation, började Donald Trump talet. Han fortsatte: – Den agenda jag för fram den här kvällen är inte en republikansk agenda eller en demokratisk agenda. Det är en agenda för det amerikanska folket. ”Kommer se till att den byggs” Trump gick vidare till att, precis som i tidigare tal, belysa de framgångar landet har haft under de senaste åren. Med lägre arbetslöshet och ekonomin på frammarsch. – Det enda som kan stoppa det är idiotiska krig, politik eller löjliga partiska utredningar, sade han med en tydlig vink till utredningen kring eventuella Rysslandskopplingar runt hans valkampanj. Som väntat gick han även in på planerna för en mur längs med gränsen till Mexiko. Precis som i sitt direktsända tal i januari kopplade han illegal invandring till kriminalitet. Kongressen, där demokraterna har majoritet, har fortsatt vägra bevilja finansiering för muren. Men i sitt tal gjorde Trump klart att han inte har gett upp planerna. – Jag kommer se till att den byggs, sade Donald Trump. Samtidigt gav han sken av att vara beredd att kompromissa med demokraterna för att få till en lösning. – Det här är en smart, strategisk, stålbarriär som det går att se igenom, inte bara en simpel mur, sade han. Vill sänka priset på mediciner Trump lyfte även fram andra agendor. När han talade om att arbeta för att sänka priset på receptbelagda mediciner fick han även applåder från demokratledaren Nancy Pelosi. Det samtidigt som tv-bilderna visade republikanska politiker som skruvade på sig i sina säten. Kort senare blev reaktionen den motsatta när han talade om krav på att förbjuda sena aborter. Som väntat tillkännagav Trump också att han kommer att träffa Nordkoreas ledare Kim Jong-un i Vietnam den 27-28 februari. Dela Dela

