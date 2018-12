Donald Trumps välgörenhetsstiftelse läggs ner – anklagas för lagbrott

Stiftelsen har enligt Underwood varit ”föga mer än ett checkhäfte som tjänat Trumps affärsverksamhet och politiska intressen” och haft ”en chockerande struktur av olaglighet”.

Underwood lämnade in en stämningsansökan i juni, där såväl presidenten själv som tre av hans barn, Donald Trump Jr, Ivanka Trump och Eric Trump, anklagas för att ha använt stiftelsen för privata och politiska ändamål.

Trump-porträtt till golfklubb

Bland annat ska 20 000 dollar av stiftelsens pengar ha använts för att på en auktion på Trumps klubb Mar-a-Lago ropa in ett porträtt av Donald Trump, vilket bland annat Washington Post rapporterat om. Porträttet skickades till Donald Trumps golfklubb, uppger en tidigare assistent till konstnären som målat porträttet.

Det var under Donald Trumps presidentkampanj 2016 som delstatsåklagaren började granska stiftelsen, skriver New York Times. Trumps kampanjchef Corey Lewandowski fick fatta beslut om stiftelsens utbetalningar, trots att välgörenhetsstiftelser inte får involveras i politiska kampanjer.

Några exempel ur utredningen som NYT listar:

2007 användes 100 000 dollar av stiftelsens pengar till en uppgörelse mellan staden Palm Beach och Donald Trumps egendom Mar-a-Lago i Florida.

2012 användes 158 000 dollar till en uppgörelse med en golfspelare som hade stämt Trump National Golf Club.

Kampanjpengar in i stiftelsen

Utredningen visar också att pengar som samlats in under ett kampanjmöte för Donald Trump i Iowa gick in i stiftelsen, som sedan betalade ut pengar till olika organisationer i Iowa precis före nomineringsmöten där partiernas presidentkandidater skulle utses, skriver The Guardian.

De pengar som finns i stiftelsen ska nu delas ut till olika välgörenhetsändamål. Åklagaren vill också att stiftelsen ska betala 2,8 miljoner dollar i böter och att Donald Trump och övriga styrelseledamöter ska förbjudas att driva välgörenhetsstiftelser i staten New York under en begränsad tid.

Alan Futerfas, jurist på Trump Foundation, bemöter anklagelserna i ett uttalande till BBC. Han uppger att stiftelsen själv har försökt få till stånd en nedläggning ända sedan Donald Trump vann presidentvalet, men att New Yorks delstatsåklagare har förhindrat detta.

Han skriver också att stiftelsen det senaste decenniet har betalat ut 19 miljoner dollar till över 700 välgörenhetsorganisationer.