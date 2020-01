Tsunamivarning efter vulkanutbrott i Filippinerna

Det var på söndagen som vulkanen Taal, belägen cirka 6 mil söder om Filippinernas huvudstad Manila, började skaka och kasta ur sig aska och rök. Det kan tolkas som att ett större utbrott är på gång de närmaste veckorna, skriver TT.

Hundratals evakuerades

Hundratals personer evakuerades och vibrationerna kändes i flera närliggande byar, skriver The New York Times. Tidningen skriver också att The Philippine Institute of Volcanology and Seismology varnar för att utbrottet kan leda till en ”vulkanisk tsumani” och råder boende i närheten att iaktta försiktighet vid sjön som omger vulkanen.

”Flygtrafiken vid Ninoy Aquinos internationella flygplats har tillfälligtvis ställts in på grund av vulkanisk aska från Taals utbrott”, skriver flygplatsledningen på Twitter. Resenärer ombeds kontakta sina flygbolag för ombokningar.

Populärt turistmål

Taal är ett populärt turistmål på grund av dess vackra läge mitt i en sjö som har bildats vid tidigare utbrott, men de flesta väljer att titta på vulkanen på håll från andra sidan sjön.