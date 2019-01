Här för tusentals sörjande den polska borgmästaren till sista vilan

Under fredagskvällen slöt tusentals polacker upp för att föra Gdansks borgmästare Pawel Adamowicz till sista vilan.

Samtidigt har minst tio personer gripits under veckan för ytterligare dödshot i sociala medier.

– Vi känner alla en stor tomhet efter att borgmästaren har dött, mest för att han dog på ett sådant sätt, i sådan här stad och i en sådan tid säger Ewa Wasinska-Stelter, en av alla som deltog under kvällen, enligt Reuters.

Pawel Adamowicz attackerades i samband med ett offentligt framträdande vid en välgörenhetsgala i söndags. En man sprang upp på scenen och knivhögg honom flera gånger. Dagen efter dog han på sjukhuset. Välkomnade flyktingar En 27-årig man har gripits för mordet. Han hade bara en månad tidigare släppts ur fängelset där han avtjänat ett över fem år långt straff efter ett bankrån. Efter attacken tog mannen mikrofonen på scenen och förklarade själv att attacken var en hämnd för fängelsestraffet. Även om mordet inte ser ut att vara kopplat till det politiska läget i landet så har det väckt stor debatt i Polen. Pawel Adamowicz var en av elva polska borgmästare som hängdes ut med falska dödscertifikat under 2017. Den gången var det Allpolsk ungdom, en nationalistisk ungdomsorganisation, som låg bakom det i protest mot att borgmästarna, till skillnad från det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) ,var välkomnande mot flyktingar. Flera gripna för hot Efter mordet har åtminstone tio personer gripits för bland annat dödshot och andra aggressiva kommentarer i sociala medier. Och kritiker beskyller politikerna i landet för att elda upp stämningen med hatiska budskap i offentligheten. Enligt en opinionsundersökning, gjord på uppdrag av den ledande polska dagstidningen Gazeta Wyborcza, har stödet för PiS fallit från 33 till 30 procent efter mordet. Pawel Adamowicz var ev av de polska borgmästare som suttit längst på sin post. Han hade styrt Gdansk sedan 1998 och vann över PiS i valet så sent som i oktober. Begravningståget på fredagskvällen gick förbi skolor, monument och flera andra platser som var betydelsefulla i borgmästarens liv. Med flaggor och ljus vandrade de genom staden. Slutmålet för begravningståget var den ståtliga Mariakyrkan, en av världens största tegelkyrkor, där Pawel Adamowicz ska begravas under lördagen. Dela Dela

