Tusentals gripna sedan militärkuppen i Myanmar

I samband med militärkuppen den 1 februari fängslades den folkvalda ledaren Aung San Suu Kyi och flera andra ledande politiker inom hennes parti, Nationella demokratiska förbundet.

Sedan dess har omfattande protester skakat landet, och flera har dött i protesterna.

Bara under onsdagen sköts minst åtta personer ihjäl av säkerhetsstyrkor, enligt konton på sociala medier och lokala nyhetsorganisationer, rapporterar AP.

Omvärlden har fördömt militärkuppen. FN:s generalsekreterare António Guterres har kallat användandet av dödligt våld, hot och trakasserier mot fredliga demonstranter för ”oacceptabelt”.

Gripanden från morgon till kväll

Men inte bara högt uppsatta politiker har satts i fängelse den senaste månaden. Enligt människorättsorganisationen The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) har säkerhetsstyrkorna gripit fler än 1 000 personer, antingen under de dagliga demonstrationerna runt om i landet eller i nattliga räder, skriver Reuters.

Bland de tusentals som hittills arresterats finns bland annat studenter, läkare, lärare, journalister, kulturarbetare och medlemmar i religiösa organisationer och olika delar av civilsamhället. Det visar en kartläggning som nyhetsbyrån publicerat, med några av deras berättelser.

AAPP grundades av ex-fångar som suttit fängslade under den tidigare militärdiktaturen.

Myanmars junta har inte kommenterat massarresteringarna men hotat med att vidta åtgärder mot de som hotar destabilisera landet.