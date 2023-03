Två döda vid konsert i New York

En konsertbiljett till GloRilla och Finesse2Tymes ses på trappan som leder upp till arenan Rochester Main Street Armory måndagen den 6 mars 2023 i New York, USA. Foto: Lauren Petracca/AP/TT

Två personer omkom i samband med en konsert med rapparen GloRilla i Rochester i den amerikanska delstaten New York på söndagen. En tredje person är kritiskt skadad, och ytterligare sju fördes till sjukhus med skador som inte är livshotande, uppger polisen enligt The New York Times.