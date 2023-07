Sociala medier-plattformen Twitter begränsar antalet inlägg som konton kan läsa per dygn, skriver Twitters ägare Elon Musk i ett inlägg.

Overifierade konton kan numera läsa högst 800 inlägg per dygn, samtidigt som verifierade konton kan läsa högst 8 000 inlägg per dygn. För nya, overifierade konton, är gränsen satt till högst 600 inlägg per dygn.

Musk skriver vidare att de nya reglerna är temporära, och att de har införts för att motverka ”extrema nivåer av datainsamling och systemmanipulation”.