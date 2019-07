Under sju dagar stoppar British Airways sina avgångar till Kairo på grund av säkerhetsläget på flygplatsen. I nuläget befinner sig 73 svenskar på plats i landet. Foto: Hassan Ammar

Trots brittiskt flygstopp – fortsatt svenskt resande till Egypten

Under lördagen gick flygbolaget British Airways ut att med att de ställer in samtliga avgångar till Egyptens huvudstad Kairo i sju dagar av säkerhetsskäl. UD ändrar dock inte sina reserekommendationer till landet just nu.

Svenska resebolaget Ving har Egypten som destination även nu under sommaren. I nuläget har det 73 svenska charterresenärer i landet i Hurghada-området och företaget fortsätter anordna resor till landet. – Våra resenärer flyger direkt till Hurghada. Vi följer utrikesdepartementets rekommendationer, och vi har inte fått några indikationer därifrån. Kairo är inte en av orterna som våra resenärer bor på utan ett utflyktsmål som vi i nuläget fortsätter besöka, säger Anna Hagberg, informatör på Ving. SVT har varit i kontakt med Tui, som inte har några svenskar på plats i Egypten för tillfället. SVT:s rundringning visar också att SAS Och Apollo endast reser till Egypten under vintern. Svenska UD skriver till SVT att de tillsammans med svenska ambassaden i Kairo utvärderar löpande och noggrant säkerhetsläget samt står i nära kontakt med lokala myndigheter. UD ändrar i nuläget inte sina reserekommendationer till Egypten. Sen tidigare avråder det bland annat från alla resor till Norra Sinai. Se faktaruta nedan. Kunde inte garantera säkerheten Brittiska flygbolaget British Airways undersöker kontinuerligt säkerheten på sina destinationer runt om i världen. Efter den senaste kontrollen beslöt bolaget under lördagen att stoppa alla flygningar till Egypten, rapporterar the Guardian. Flygförbudet gäller i sju dagar. Bolaget menar att på flygplatsen i Kairo har säkerheten inte kunnat garanteras. Förhöjd risk Brittiska utrikesdepartementet varnar också sina medborgare för att det finns en förhöjd risk i Egypten för terroristhandlingar riktade mot just flyg, vilket de skriver i ett uttalande på sin hemsida. Säkerhetsläget i landet definieras av en oförutsägbarhet – det kan snabbt förändras från gott till dåligt på kort tid. Även tyska Lufthansa ställde in sina avgångar under lördagen – men planerar att återuppta dem igen under söndagen. Under de senaste åren har flera terrorattacker i Egypten ägt rum, bland annat attackerades Bir-Al-Abedmoskén i staden Arish på norra Sinaihalvön den 24 november 2017. Attacken krävde 300 dödsoffer, och flera dödliga attacker har även riktats mot landets kristna koptiska minoritet. Utrikesdepartementen om resor till Egypten Utrikesdepartementen om resor till Egypten Visa Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Norra Sinai.



Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till Södra Sinai med undantag för städerna Sharm el-Sheikh, Dahab och klostret St Catherine. Undantaget från avrådan avser även resor mellan dessa platser med användande av huvudvägar.



Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till ökenområdena väster om Nildalen och Nildeltat med undantag för kustområdet mellan Nildeltat och Marsa Matruh. Källa: swedenabroad.se Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!