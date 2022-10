Ukrainas FN-ambassadör: ”Den ryska delegationen lämnar ett blodspår efter sig”

Ukrainas FN-ambassadör Serhij Kyslytsia anklagade Ryssland för att ”ta ut nederlag på slagfältet på fredliga invånare i ukrainska städer”.

– Världen har ännu en gång sett det sanna ansiktet på den terroriststat som dödar vårt folk. Den ryska delegationen lämnar ett blodspår efter sig när den träder in i generalförsamlingen., sade han och fortsatte:

– Det har vi tolererat alltför länge i Syrien och det sker i dag i Ukraina.

”Sabotage, terrordåd och mord”

Rysslands FN-ambassadör Vasilij Nebenzia beskyllde väst för att hetsa Kiev till att ”strida till sista ukrainare” i stället för att mana till fredliga lösningar. Vidare framhöll han att ”sabotaget på Krimbron är ett bevis på hur långt regimen i Kiev kan gå”.

– Vi varnade för att det här och liknande handlingar skulle få konsekvenser. Genom att begå sabotage, terrordåd och mord på misshagliga tjänstemän och politiker så har Kievregimen likställt sig med världens mest motbjudande terrororganisationer, sade Nebenzia.

Det var i lördags som en brand utbröt efter en explosion på den 19 kilometer långa väg- och järnvägsbron som förbinder Krimhalvön med det ryska fastlandet. Sedan dess har delar av den strategiskt viktiga bron kollapsat.

Rysslands president Vladimir Putin har uppgett att måndagens robotattacker var ett svar på sprängningen av bron, som han kallar för en ”terrorhandling” från ukrainskt håll.

Under mötet – som pågår i flera dagar – ska FN:s 193 medlemsländer ta ställning till en resolution som just nu förbereds om annekteringen, efter det att Ryssland i förra veckan lade in sitt veto i säkerhetsrådet mot ett fördömande.

Tidigast på onsdag väntas omröstningen äga rum. Ryssland har krävt en sluten omröstning – ett ovanligt förslag som röstades ned.