Undantagstillstånd i oroligt Kirgizistan

Slagsmål, sönderslagna bilar och skott avfyrades i luften på fredagen. Sammandrabbningarna sker mellan två rivaliserande politiska grupper som aktiverats av det politiska vakuum landet kastats in i. Politiska ledare har förts bort från skådeplatsen i centrala delen av Bisjkek.

”Vi måste återupprätta rättsstaten så snart som möjligt. När en legitim verkställande makt har godkänts och vi återvänt till ett rättsstyre är jag redo att lämna presidentposten”, skriver presidenten Sooronbaj Jeenbekov i ett uttalande på presidentkansliets hemsida.

Den forna Sovjetrepubliken saknar sedan flera dagar tydlig politisk ledning, efter det att landet kastats in i kaos efter parlamentsvalet i söndags.

Uppgifter om attentat

Oppositionspartierna hävdar att söndagens val var riggat genom omfattande röstköp till stöd för partier som står nära Jeenbekov. Det officiella resultatet revs upp redan i tisdags, något som dock inte har lugnat läget i Bisjkek.

Parlamentsbyggnaden har stormats och landets korruptionsdömde expresident Almazbek Atambajev har fritagits, samtidigt som mängder av svårbedömda uppgifter sipprar ut från alla läger.

En medhjälpare till Atambajev påstod på fredagen att han utsatts för ett mordförsök, uppger statliga ryska nyhetsbyrån Ria. Bilder cirkulerar som visar hur en person riktar ett handeldvapen mot en bil. Uppgifterna har inte bekräftas av oberoende källor.

Stängda gränser

Landets mäktiga allierade Ryssland har gått ut och uppmanat säkerhetsstyrkorna att återställa den allmänna ordningen.

Enligt Omurbek Suvanalijev, som gör anspråk på posten som nationell säkerhetschef, har de kirgiziska gränserna stängts.

Premiärminister Kubatbek Boronov lämnade in sin avskedsansökan i tisdags, och den populistiske politikern Sadyr Japarov har gjort anspråk på posten som regeringschef sedan han under tumultartade former fritagits från ett fängelse, där han avtjänade ett långt fängelsestraff för gisslantagning.

Japarov godkändes av en majoritet av parlamentsledamöterna i en extrainsatt session.

På fredagen avsatte president Jeenbekov även premiärminister Boronov och hans regering.